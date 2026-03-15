Los ciudadanos de Castilla y León tienen una cita con las urnas

Cita con las urnas en Castilla y León para más de dos millones de castellanoleoneses que podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones autonómicas

Elecciones autonómicas en Castilla y León. Imagen de recurso EFE

Los colegios electorales han abierto sus puertas este domingo en Castilla y León, donde están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada.

Más de 26,46 millones de papeletas, 6,33 millones de sobres y 301 rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos están listos para arrancar la jornada electoral, en la que se prevé tiempo nuboso, previsiblemente sin lluvias, y con aumento en general de las temperaturas máximas.

Los votantes podrán optar entre 24 candidaturas distintas, de las que sólo ocho se presentan en las nueve provincias de Castilla y León, para elegir a 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, y con ello al que será el presidente del Gobierno autonómico para los próximos cuatro años.

En concreto, este domingo se decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

Un total de 88 personas con discapacidad visual podrán ejercer su derecho al voto, para lo que ya cuentan con un kit en braille con las papeletas de las diferentes candidaturas, entre otros materiales.

Seguimiento en tiempo real

La aplicación «Elecciones CyL 2026», habilitada desde el viernes para su descarga tanto para el sistema Android, a través de Google play, como a través de iOS a través de la App Store, permitirá seguir en tiempo real desde el dispositivo móvil los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutunio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León.

Además se podrá seguir en tiempo real toda la información electoral en la web específica «eleccciones2026ccyl.es», que también será accesible a través de la página oficial de la Junta, «www.jcyl.es«.

El operativo autonómico para estas elecciones lo componen más de 30.000 efectivos y forman parte del mismo, entre otros, los 13.410 miembros de mesas electorales distribuidos en las 4.470 mesas previstas.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 efectivos de la Guardia Civil y 2.185 efectivos de Policía Nacional) y 624 efectivos de Policía Local.