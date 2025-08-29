ES NOTICIA

En estado grave un hombre tras un ahogamiento en La Palma

RTVC / EFE
El hombre sufrió un ahogamiento en en las Charcas Echentive, el La Palma y está hospitalizado en estado grave

El Servicio de Urgencias Canaria ha asistido a un hombre con signos de ahogamiento grave y que fue rescatado en la zona de Las Charcas Echentive, en el municipio palmero de Fuencaliente.

El suceso, según informa el servicio de urgencias 112, ocurrió en la tarde de ayer y el afectado es un hombre de 66 años.

El hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma. 

