El lateral aragonés habló en rueda de prensa sobre las sensaciones del club y expectativas de ascenso

Enrique Clemente, defensa de la UD Las Palmas, declaró este jueves que el ambiente que se respira dentro del club se asemeja al del último ascenso a Primera División, hace tres años, y que el partido del próximo domingo en Eibar es «muy importante» para no perder de vista ese objetivo.

Enrique Clemente: «El ambiente que se respira es como el del último ascenso». Imagen de la UD Las Palmas

El lateral izquierdo aragonés manifestó en rueda de prensa que quieren seguir «escalando posiciones» para estar cerca de los puestos «de ascenso directo», pero deben superar a un rival que «empieza a ir para arriba, e incluso se puede enganchar a los play-off», siendo el segundo mejor local de la categoría.

Además, el jugador habló sobre las especiales características del estadio Ipurúa, con un terreno de juego de dimensiones algo más reducidas que el resto de campos de LaLiga Hypermotion, «genera un poco más de estrés».

Buenas sensaciones

El defensa maño recordó que el club afrontó durante la temporada de su último ascenso, en 2023, un partido muy importante en Eibar y lo ganó con un gol de Sandro Ramírez (0-1). Además, el jugador añadió que este año «todo está hecho para intentarlo, las sensaciones son muy buenas; el ambiente que se respira en el club es como el de entonces«.

Por otra parte, Clemente explicó que su reciente renovación hasta 2029 fue «muy sencilla», porque las dos partes querían ampliar el contrato.

«Este es el sitio en el que más he disfrutado de todo, del día a día y de los partidos, por el modelo de juego; y en la isla también soy feliz, la vida es muy sencilla, el club es muy familiar, lo hemos puesto todos muy fácil, y espero continuar aquí muchas temporadas más«, relató.

Clemente añadió que el actual entrenador, Luis García, tuvo «mucho peso» en su decisión de continuar, y le agradeció la «confianza» que ha puesto en él para ser titular durante toda la temporada en la demarcación de lateral izquierdo.

El técnico asturiano tiene una oferta de renovación por parte del club grancanario y Clemente espera que la acabe aceptando, para continuar juntos el viaje en Primera División.