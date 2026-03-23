Consulta el horario del SD Eibar vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J32 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido se puede seguir en directo en rtvc.es

SD Eibar y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 29 de marzo a partir de las 13:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Ipurua. El encuentro corresponde a la jornada 32 de LaLiga Hypermotion.

SD Eibar vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 1-0 en casa ante el Real Sporting. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Eibar se encuentra a mitad de tabla pero muy cerca de los puestos de playoff de ascenso. El equipo que tiene 45 puntos busca poder entrar en la zona de ascenso y poder optar por volver a ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Posiciones en la clasificación de SD Eibar y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 51 puntos. Por su parte, el Eibar ocupa la octava posición. El conjunto vasco se encuentra con 45 puntos, seis menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre SD Eibar y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el SD Eibar y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otros dos acabaron en empate y el Eibar ganó el otro. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo vasco llega al encuentro igual que Las Palmas, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos, perdido uno y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de SD Eibar y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre SD Eibar y UD Las Palmas

Alineaciones de SD Eibar y UD Las Palmas

Te puede interesar: