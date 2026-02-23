Siete centros educativos han compartido una jornada festiva para crear lazos de convivencia y dinamizar las localidades con menos habitantes

El espíritu carnavalero ha tomado este martes la localidad de Tindaya, en el municipio de La Oliva. El motivo ha sido la celebración de un gran encuentro protagonizado por la red de escuelas rurales de Fuerteventura.

Vídeo RTVC

Esta iniciativa busca crear lazos de unión entre todos los municipios de la isla y dinamizar la vida del colectivo infantil que reside en zonas alejadas de los grandes núcleos de población.

Dar a conocer la «España vaciada»

El evento ha logrado reunir a siete escuelas unitarias pertenecientes a tres municipios diferentes de la isla majorera.

Raúl González, coordinador del Colectivo de Escuelas Rurales, ha explicado que el encuentro sirve como escaparate para dar a conocer la realidad de estos centros educativos. Según González, estas pequeñas escuelas representan la esencia de la «España vaciada» y necesitan este tipo de espacios para visibilizar su labor.

El motor vital de los pueblitos

El proyecto está pensado expresamente para aquellos pueblos majoreros con menos habitantes y, muy en especial, para su población más joven. El profesorado destaca la importancia de mantener activos estos colegios para evitar la despoblación.

Delia Nóbrega, profesora del CEIP Ampuyenta, ha asegurado que las escuelas son la auténtica vida de los pueblos, sumando alegría y actividad a la labor que ya realizan colectivos como las asociaciones de vecinos.

Ingenio, ritmo y convivencia infantil

El alumnado ha sido el encargado de dar color y alegría a este encuentro con sus diseños más ingeniosos.

Entre las temáticas elegidas por los diferentes colegios para este Carnaval han destacado los coloridos disfraces de loros, los atuendos de explorador o los divertidos cactus mexicanos. Ha sido una mañana marcada por el ritmo y la diversión en estado puro.

Para los escolares, el principal objetivo cumplido ha sido poder pasar tiempo con niños de otros centros, caminar juntos y, como ellos mismos han expresado, alegrar el sitio creando un recuerdo carnavalero imborrable.