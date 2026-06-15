144.396 peticiones de asilo recibió España en 2025, tercer país de la Unión Europea que más recibió después de Alemania y Francia

España, tercer país de la UE en solicitudes de asilo / Archivo RTVC

España es el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe -por detrás de Alemania y Francia- pero también es uno de los que menos protección internacional concede, solo a 1 de cada 9 personas que lo piden, una tasa (11 %) que solo es inferior en Croacia (7 %) y Chipre (7 %).

Así se desprende del informe anual sobre asilo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que hace referencia a los datos de 2025 y que se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

El año pasado, España recibió 144.396 peticiones de asilo, lo que significa una reducción del 13,7 % que rompe la tendencia de crecimiento de los últimos años, un cambio que CEAR achaca a la externalización de fronteras para reducir las llegadas irregulares y al efecto disuasorio del nuevo reglamento de extranjería.

La reforma de esta normativa, que entró en vigor en mayo de 2025, establece que el tiempo que ha pasado un migrante en España mientras espera una respuesta a su petición de asilo no computará a efectos del tiempo residido en el país para regularizar su situación a largo plazo, a través de la figura del arraigo.

Este cambio, recurrido ante el Tribunal Supremo por entidades como CEAR, ha provocado «desistimientos, archivos masivos e irregularidad sobrevenida», según el informe, que destaca que a lo largo de 2025 se archivaron 16.991 solicitudes, un 179,8 % más que el año anterior.