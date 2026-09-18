Luis de la Fuente mantiene la base de los campeones del mundo e incorpora a Josep Martínez y Roberto Fernández, y además recupera a Fermín López y Dean Huijsen

España presenta su primera lista tras el Mundial con cuatro novedades / SE Fútbol

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, incluye cuatro novedades en su primera lista tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el 19 de julio, con los estrenos de Roberto Fernández y Josep Martínez y las vueltas de Fermín López y Dean Huijsen.

Las ausencias son Joan García por lesión; Marcos Llorente, quien anunció recientemente su retirada de la selección; Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Borja Iglesias, ambos con poco protagonismo en este inicio de temporada, este último tras una lesión que le ha permitido disputar sólo 33 minutos con su club.

Convocatoria de 26 futbolistas con vistas a los cuatro compromisos de una nueva edición de la Liga de Naciones: visitar a Inglaterra el 26 de septiembre, recibir a Croacia el 29 del mismo mes y a República Checa el 3 de octubre, y finalizar el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.

España ganó la Liga de Naciones en 2023 y es la actual subcampeona, tras caer en los penaltis de la final en 2025 ante Portugal.

La base del Mundial

Un nuevo reto para los de Luis de la Fuente, que arrancarán con un bloque definido formado por los campeones del mundo y con sustitutos de nivel para ocupar huecos obligados, como el de la portería por la lesión de Joan García durante el último compromiso con el FC Barcelona que ocupa un debutante, Josep Martinez, tras hacerse con la titularidad en la portería del Inter de Milán.

Otro que se estrena es Roberto Fernández. Internacional con España en categoría sub-21, con seis partidos y dos goles, sus seis tantos en el inicio de temporada con el Espanyol le han hecho ganarse la llamada de un Luis de la Fuente que también tenía como opción a Sergio Camello, del Rayo Vallecano.

Un Roberto Fernández que ocupa el hueco en la lista de Borja Iglesias, quien arrancó la temporada lesionado.

Por otro lado, De la Fuente cuenta de nuevo con dos futbolistas: Fermín López, a quien sólo una lesión le apartó de disputar el Mundial; y Dean Huijsen, que fue un fijo hasta marzo pero se cayó de la lista en junio al ir perdiendo protagonismo en el Real Madrid que ha recuperado con la llegada de Jose Mourinho al banquillo.

La convocatoria de España la forman: