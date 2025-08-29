Agricultura del Gobierno canario resalta que esta medida tiene el objetivo de reforzar la protección del viñedo canario e impedir la dispersión de este pulgón

Entran en vigor las medidas de Canarias contra la filoxera

120 fincas ya están declaradas libres de filoxera en Tenerife





El Ministerio de Agricultura ha comunicado este viernes al Gobierno canario la prohibición de importación y tránsito hacia Canarias de frutos (salvo uva de mesa) y semillas de vid procedentes de países donde esté presente la filoxera, en una orden que se publicará este viernes en el Boletín Oficial del Estado.

España prohibirá la entrada de uva de vinificación en Canarias por la filoxera. En la imagen, una agente de Extensión Agraria trabaja en una finca inspeccionando posible filoxera

Así lo ha informado la Consejería de Agricultura del Gobierno canario en un comunicado, que ha resaltado que esta medida, demandada por el ejecutivo autonómico desde que se conocieron los primeros casos de filoxera, tiene el objetivo de reforzar la protección del viñedo canario e impedir la dispersión de este pulgón.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha valorado esta decisión y ha señalado que es “una acción imprescindible para blindar Canarias frente a la entrada de elementos de riesgo, en consonancia con las medidas fitosanitarias para el control y la erradicación de este insecto ya desplegadas».

Eliminación y tratamiento de las plantas afectadas

Así, Quintero ha recordado que el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, sigue realizando prospecciones en campo en la isla para conocer el alcance del insecto y trabajos para su eliminación y tratamiento de las plantas afectadas, así como “una importante labor de información y concienciación a productores y ciudadanía en general, en colaboración con administraciones locales”.

El consejero destacó, además, que Canarias cuenta con un estatus fitosanitario especial reconocido a través de una orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen para las islas las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, “que debemos fortalecer para evitar la entrada de plagas”, ha concluido