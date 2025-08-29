120 fincas ya están declaradas libres de filoxera en Tenerife

22 agentes de Extensión Agraria del Cabildo ya han declarado 120 fincas como libres de filoxera en Tenerife

Un equipo formado por 22 técnicos, pertenecientes a las 10 Agencias de Extensión Agraria de Tenerife, han realizado 120 actas de inspección de fincas libres de filoxera. Ha sido durante los primeros días de esta semana tras la orden emitida por el Gobierno de Canarias con las medidas para evitar la propagación de esta plaga. Fue detectada a finales de julio en viñas de una finca semiabandonada de Valle de Guerra.

Agente de Extensión Agraria trabaja en una finca inspeccionando posible filoxera

Trabajo intensivo

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han elaborado un protocolo técnico de inspección. Define la forma de hacer el muestreo de viñas en capo, incidiendo en síntomas a observar y estableciendo un número de plantas por hectárea a muestrear.

Los agentes de Extensión Agraria cuentan, además, con un aplicativo novedoso. Les permite cumplimentar en campo, de forma telemática, y en la misma visita a la explotación, la guía de movimiento y el acta de inspección. Así, pueden enviarlos en tiempo real al Gobierno de Canarias para la emisión de la autorización del movimiento, facilitando el proceso a viticultores y técnicos.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, explica, por otro lado, que “siendo conscientes del volumen de trabajo que supone para los técnicos de Extensión Agraria poner en marcha el proceso de control de la filoxera, desde el Cabildo formalizaremos con el Gobierno de Canarias un encargo con GMR (Gestión del Medio Rural) para incorporar 7 nuevos operarios, que contribuyan a las labores de control».

Vital para la vendimia

González ha querido poner en valor “el trabajo fundamental de nuestros agentes de Extensión Agraria. Su esfuerzo se centra en que el proceso de inspección resulte lo más ágil posible para los viticultores, de manera que obtengan las autorizaciones de traslado de la uva lo antes posible”.

El consejero incide en que “el trabajo de campo de los agentes de Extensión Agraria de toda la isla es vital para evitar que la filoxera se extienda” y apela a los agricultores y a los Consejos Reguladores a “comunicar con antelación suficiente a la vendimia a las Agencias, de manera que podamos realizar una planificación adecuada en la aplicación de la orden sobre el control y erradicación de la filoxera”.