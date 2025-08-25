Por primera vez en Canarias, la filoxera amenaza al sector vitivinícola de Tenerife. Este insecto, que mide aproximadamente 1 mm, es capaz de destruir un viñedo entero

La filoxera amenaza por primera vez la vendimia en Tenerife. La plaga de este insecto, que mide aproximadamente 1, es capaz de arrasar un viñedo entero. La filoxera declarada en Canarias está causando preocupación entre los viticultores.

Informa Cristina Flores.

Entre los vitivinicultores de Tenerife exista mucha preocupación e intranquilidad ante el riesgo de perder la vendimia que tanto ha constado cosechar. «Hay muchas famllias en la isla que viven de esto y sería un paso atrás muy importante», ha señalado Enrique Suárez, técnico de bodega.

En la isla ya se han detectado 30 cepas afectados de filoxera. Se trata de una situación que «preocupa» a los vitivinicultores, que temen quedar en desventaja frente a otros productores. «Sería una faena, sobre todom, por las personas mayores que viven de esto», ha apuntado Suárez.

Cultivo de viñas ubicadas en la isla de Tenerife, La vendimia peligra por primera vez en la isla por la filoxera. Imagen de archivo RTVC.

Entre las medidas, ya en el Boletín Oficial de Canarias, preocupa una en especial: Limitar el movimiento de material vegetal entre las islas. «Estamos preocupado por la situación aunque se harán los controles necesarios», ha añadido Suárez.