La popular cómica canaria ofrece un divertido espectáculo rodeada de artistas como Belinda Washington, Abián Díaz o Aryel Altamar

Televisión Canaria inaugurará su programación de 2026 apostando por el ingenio y la irreverencia de Omayra Cazorla. Así, el primer día del año, a partir de las 20:50 horas, el canal autonómico estrenará ‘En mi casa mando yo’, una gala grabada en el Centro Cultural CICCA de Las Palmas de Gran Canaria que promete transformar el salón de los hogares canarios en una extensión de la mejor platea teatral.

A través de una cuidada puesta en escena, la humorista desplegará un repertorio que entrelaza sus célebres monólogos con piezas de improvisación, sketches y actuaciones musicales, revalidando el estilo que la ha consolidado como una de las figuras más queridas de la escena humorística isleña.

Música, hipnosis y comedia de la mano de un variado elenco

Entre los invitados que acompañarán a Omayra Cazorla en el escenario, se encontrará la polifacética Belinda Washington, quien junto a Cazorla exhibirá su versatilidad como actriz y cantante, regalando al público momentos de gran complicidad. La nota de asombro llegará de la mano del hipnotizador argentino Aryel Altamar, quien desafiará la lógica de los escépticos con situaciones inverosímiles que involucrarán directamente al público asistente. La música y la comedia de vanguardia también tendrán su espacio con el cómico Abián Díaz, quien intervendrá con una actuación dinámica arropado por los acordes de su inseparable piano.

Talento canario y grandes éxitos

Los artistas locales Andrea Zoghbi y Jacobo Santiago completarán este especial en el que no faltará el característico humor de Omayra Cazorla, que ofrecerá lo mejor de los espectáculos que le han otorgado el cariño y reconocimiento del público.

Con ‘En mi casa mando yo’, Cazorla no solo ofrece su característico humor ácido y cercano, sino que realiza un recorrido por los hitos de su trayectoria, ofreciendo una selección de sus mejores textos en una noche diseñada para celebrar el inicio del año en familia, entre aplausos y carcajadas.