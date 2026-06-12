‘Canarias Futura’ mapea los sectores donde se aplica Inteligencia Artificial en las Islas

El programa de Ciencia e Innovación de la Televisión Canaria emitirá, el domingo a las 13:40 horas, una ruta por sectores socioeconómicos en las Islas que permiten hablar de ‘Archipiélago Inteligente’

‘Canarias Futura’ emitirá un programa especial este domingo a las 13:40 horas en Televisión Canaria sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial, (IA), en áreas como educación o agricultura en las Islas, y cómo esta herramienta tecnológica de última generación dibuja un nuevo perfil social y económico que sienta las bases de un ‘Archipiélago Inteligente’.

La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) en amplios sectores socioeconómicos comienza a cambiar el perfil tecnológico en Canarias

En qué ámbitos de la sociedad canaria se está aplicando la Inteligencia Artificial, (IA), y qué cambios está produciendo, son algunos de los interrogantes que despejará esta entrega de ‘Canarias Futura‘ y que en algunos sectores encuentra terreno propicio para expandirse como, por ejemplo, en la agricultura y en la educación.

La enseñanza es uno de los ámbitos donde mayor utilidad inmediata se obtiene de la Inteligencia Artificial

«Muchos docentes ya han incorporado esta herramienta a sus aulas, la industria tecnológica cuenta con empresas canarias innovadoras y en el terreno de la salud crecen los proyectos que se sirven de la Inteligencia Artificial para mejorar resultados como, por ejemplo, la ‘XRescue’ que se utiliza para practicar recuperación cardiopulmonar, (RCP), u otros avances también en medicina que mejoran muchos aspectos de nuestra vida diaria en las Islas», avanza Yaiza Díaz, directora y conductora de del programa.

Yaiza Díaz, directora y conductora de ‘del programa ‘Canarias Futura’ en Televisión Canaria

‘Canarias Futura’ añade un nuevo capítulo en su propósito de trazar el perfil de la Ciencia y la Innovación en el Archipiélago.