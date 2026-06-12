Posesiones y ‘encuentros imposibles’ en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa sobre enigmas, leyendas y arqueología de La Radio Canaria emite hoy viernes a las 22:00 horas un recorrido por sucesos inexplicados donde se dieron cita leyenda y temores

‘Crónicas de San Borondón’, de La Radio Canaria, emite este viernes a las 22:00 horas, y redifusión el domingo a las 00:00 horas, un contenido que el director y conductor del programa, José Gregorio González, califica como «una oportunidad inmejorable» habida cuenta la visita del Papa León XIV. «La cita con el misterio difícilmente podría resultar más sugerente ya que en este ‘Cónicas de San Borondón’ se dan cita tres escenarios que hacen coincidir historia legendaria, experiencias asombrosas y temores incontrolables», avanza.

Alex Escolá, psicólogo y matemático, explicará en ‘Crónicas de San Borondón’, el fenómeno de las ‘posesiones demoníacas’

A ello contribuirá la participación del psicólogo y matemático Alex Escolá, quién analizará el fenómeno de las posesiones demoniacas «desde una vertiente psicopatológica hasta algún componente, en algún caso, que podría calificarse de sobrenatural», añade González.

José Gregorio González, dirige y conduce ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Arquetipo de mago

La evocadora figura de los druidas, -casta de sabios y sacerdotes entre los pueblos celtas-, cuya memoria ha dado forma al arquetipo del mago, será diseccionada por Ricardo Martín en su sección habitual ‘El Gabinete del Curioseante’. Completará el menú de esta semana la conversación con un «protagonista de lo insólito», tal y como avanza el director de ‘Crónicas de San Borondón’.

Juan Antonio Oyanguren, guardia civil retirado

«Ante los micrófonos se sentará Juan Antonio Oyanguren, guardia civil retirado, para narrar el desconcertante encuentro que protagonizó en aguas canarias con una «criatura imposible, cuyo aspecto y comportamiento desafiaron toda lógica», comenta José Gregorio González.

‘Crónicas de San Borondón’, el programa sobre leyendas y antropología de La Radio Canaria continúa su avance desentrañando misterios y fenómenos inexplicados