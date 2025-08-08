Los gatos se comunican principalmente con los humanos a través de maullidos, mientras que entre ellos utilizan otros sonidos como el ronroneo

En España hay censados casi 6 millones de gatos. Este viernes se celebra uno de sus días internacionales. Se trata de un animal que desde hace siglos ocupa un lugar especial en millones de hogares. Según FEDIAF, portavoz de la industria europea de alimentos para mascotas, el 17% de los hogares españoles tiene al menos un gato.

Mayor actividad

Agosto es reconocido como el mes de los gatos, de forma totalmente intencionada y con una finalidad. Según una marca de alimentos para gatos, esta elección se debe a que en el hemisferio norte, dicho mes representa el pleno verano, una época en la que los felinos suelen ser más activos, salir con mayor frecuencia al exterior y tener más camadas.

A ello se le suma, que además es una fecha en la que aumentan los casos de abandono y maltrato, por lo que mencionado día busca generar conciencia sobre la adopción responsable.