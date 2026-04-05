La plataforma digital acerca los servicios del Centro de Protección Animal y fomenta la tenencia responsable en el municipio

El Ayuntamiento de San Bartolomé estrena una página web para impulsar la adopción responsable de animales. El portal permite localizar mascotas perdidas y conocer los requisitos legales para integrar un nuevo miembro en la familia. Esta herramienta digital busca mejorar el bienestar animal mediante una gestión municipal más directa, transparente y accesible para todos los vecinos.

San Bartolomé lanza una web para facilitar la adopción de mascotas / Ayuntamiento de San Bartolomé

El alcalde, Isidro Pérez, afirma que este recurso refuerza el compromiso público con la protección de los seres vivos. La web ofrece un catálogo actualizado de los perros y gatos que esperan una oportunidad en el centro municipal. Por lo tanto, las familias pueden iniciar los trámites de acogida con total comodidad desde sus dispositivos electrónicos.

Además, el sitio web funciona como un punto de encuentro para recuperar animales extraviados en la localidad. Los usuarios disponen de guías claras sobre los procedimientos necesarios para garantizar un proceso de adopción exitoso. En consecuencia, la tecnología se convierte en el principal aliado para reducir el abandono y mejorar la convivencia ciudadana.

Gestión profesional y voluntariado

El concejal de Bienestar Animal, Fernando Vadillo, destaca la transparencia que aporta esta nueva ventana digital al trabajo diario del centro. La instalación cuenta con un modelo de gestión mixta que garantiza una atención integral a cada ejemplar. Por ello, el equipo profesional asegura servicios de alimentación, seguimiento veterinario constante y esterilización de todos los residentes.

Asimismo, el papel de las personas voluntarias resulta fundamental para lograr la socialización emocional de los animales. Su labor desinteresada incluye paseos diarios que facilitan la adaptación de las mascotas a sus futuros hogares permanentes.