El Ministerio de Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La medida tiene que ver con los ataques sufridos en Irán este sábado por parte de Israel y Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en una imagen de archivo

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Según han indicado fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se «desaconseja completamente viajar a Irán». La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está siguiendo de cerca la «grave situación» tras bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

«La violencia solo trae caos«, ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que «desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad». Asegura además que las embajadas de España en la región están «plenamente operativas para los españoles».

