Un fallo humano en el Hospital de Burgos durante la Navidad afectó a cinco enfermos, dos han fallecido y un tercero continúa ingresado en la UCI

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos, HUBU, han fallecido tras un error en la preparación de un tratamiento médico, según han confirmado a EFE fuentes del propio centro hospitalario. El fallo ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales permanece ingresado en la UCI, mientras que los otros dos evolucionan favorablemente.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Burgos / Zarateman

Las mismas fuentes han asegurado que se trató de un error humano y que la Gerencia del hospital, junto con la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Sacyl, asume la responsabilidad como un fallo propio del sistema, sin señalar a ningún profesional concreto como responsable.

Un fallo puntual en un preparado concreto

Los hechos ocurrieron durante las pasadas fiestas de Navidad y se originaron por un fallo en la preparación de un medicamento, concretamente en la dosis destinada a un número determinado de pacientes. Desde el hospital han insistido en que no existe riesgo alguno para otros enfermos, ya que el error se limitó a ese preparado específico.

El incidente afectó en total a cinco pacientes oncológicos. De ellos, dos han fallecido, otro permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, un cuarto paciente ya se encuentra en planta y el quinto ha recibido el alta hospitalaria.

Investigación interna y revisión de protocolos

En cuanto el hospital tuvo conocimiento de lo sucedido, activó una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar cómo se produjo el error. Paralelamente, el centro ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación para reducir al máximo la posibilidad de que se repitan errores humanos similares.

Desde la dirección del HUBU han subrayado que estas medidas buscan reforzar la seguridad en los procesos de preparación y administración de tratamientos, especialmente en áreas sensibles como la oncología.

Contacto permanente con las familias

El hospital ha mantenido contacto continuo con los pacientes afectados y sus familias, a quienes ha ofrecido información detallada y explicaciones desde el primer momento. Según han indicado, el centro ha actuado con total transparencia durante todo el proceso.

Además, el HUBU ha puesto a disposición de los familiares los recursos del hospital y sus servicios jurídicos, como parte del acompañamiento institucional tras un suceso que ha conmocionado tanto al entorno sanitario como a la ciudadanía burgalesa.