Las autoridades de Vietnam han cifrado en 40 las personas que se encuentran en paradero desconocido

Imagen archivo RTVC.

Al menos 35 personas han fallecido por la fuertes lluvias torrenciales que han azotado el centro de Vietnam. Además, el país asiático continúa teniendo complicaciones en su carreteras y otras comunicaciones terrestres.

Las autoridades han cifrado en 40 las personas que se encuentran en paradero desconocido. Así como en 60 los ciudadanos heridos como consecuencia de las inundaciones provocadas por una ola de frío. Cabe destacar que combinada con fuertes vientos que ha descargado importantes precipitaciones desde el pasado 30 de octubre.

Alrededor de 60 tramos de carreteras continúan anegados. Un hecho que ha provocado alteraciones y congestión en el tráfico de vehículos. Por otro lado, las líneas ferroviarias que se encontraban cortadas han podido volver a la normalidad.

Ministro de Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, anunció la apertura de un fondo de emergencia para hacer frente a la situación en la ciudad de Da Nang. En concreto, en el centro del país, que será utilizado para la reconstrucción de infraestructuras y viviendas.

Más de 30.000 soldados del Ejército y unos 18.000 agentes de Policía han sido movilizados junto con más de 11.000 vehículos para realizar tareas de evacuación y labores de emergencia.

Total de municipios

Al menos 400.000 hogares, en unos 109 municipios, se han quedado sin electricidad y 790 hectáreas de árboles frutales han quedado destruidas. Además, alrededor de 17.000 cabezas de ganado han muerto o han sido arrastradas por el agua.

Las clases han sido suspendidas en 50 centros educativos, afectado a más de 36.000 alumnos, y también se están realizando tareas de emergencia para restaurar el tráfico en carreteras que han quedado anegadas por los escombros.

Varios puntos del país

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico mantiene la alerta en varios puntos del país hasta, de momento, el próximo 4 de noviembre, con unas precipitaciones que pueden llegar a superar los 700 milímetros y que podrían provocar el desbordamiento de ríos.