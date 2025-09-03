Conoce todos los detalles de la Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025 que este año celebra su 65ª edición

Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025: fechas, equipos y cronograma. Imagen de Archivo

La Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife celebra este año su 65ª edición, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo nacional.

Este evento nació en 1956 en el municipio de La Laguna en el marco de las fiestas del Santísimo Cristo. A lo largo de casi siete décadas, se ha consolidado como una de las pruebas más prestigiosas del calendario ciclista canario, destacando por sus exigentes recorridos y su compromiso con la promoción del deporte y el territorio insular.

Fechas

La Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025 se celebrará del 5 al 7 de septiembre.

Equipos participantes

La Vuelta contará con la participación de equipos locales, nacionales e internacionales, entre los que destacan:

Equipo Loro Parque (Los Silos, Tenerife)

AVIMOSA

Lescar Vélo Sprint (Francia)

Team Extremadura (Extremadura)

Equipo Ciclista Pelotón Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Club Ciclista Lleida – D. Pedro’s (Lleida)

Ale Brocar

Gran Canaria Bike Team

Cronograma oficial de la Vuelta Ciclista

Viernes 5 de septiembre – Etapa 1 (2km)

La competición arrancará en San Cristóbal de La Laguna, con una contrarreloj individual de 2 kilómetros por sus calles. Un recorrido técnico, corto y explosivo donde cada segundo será clave

18:00 horas: Foto de equipo y presentación oficial de corredores

19:00 horas: Salida de la prueba

20:00 horas: Finalización de la etapa y entrega de trofeos

Sábado 6 de septiembre – Etapa 2 (1h 20 min aprox.)

Con salida desde la Playa de Punta Larga, esta etapa de media montaña llevará al pelotón hasta la plaza de La Esperanza tras 36,73 kilómetros de recorrido, alcanzando los 1.012 metros de altitud máxima y acumulando 1.292 metros de desnivel positivo. Un trazado exigente con pasos por Igueste, Barranco Hondo, Las Barreras y Las Rosas que será determinante en la clasificación general.

09:00 horas: Concentración de corredores y control de firmas

10:00 horas: Salida oficial desde el Centro de Mayores Virgen de Candelaria

11:20 horas: Finalización de la etapa y entrega de trofeos

Domingo 7 de septiembre – Etapa 3 (1h 10 min aprox.)

La prueba culminará con un espectacular circuito urbano en La Laguna, con metas volantes en las vueltas 5, 10 y 15, donde la velocidad y la estrategia decidirán al campeón de la edición 2025.

15:00 horas: Cóctel de clausura y catering de autoridades e invitados

16:00 horas: Salida de la última etapa

17:00 horas: Finalización de la etapa, entrega de trofeos y clausura oficial del evento

Novedades

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la colaboración del prestigioso pintor Miguel Soro, reconocido internacionalmente por sus representaciones artísticas del ciclismo. Durante los días de la prueba, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de su obra, que unirá la fuerza del deporte con la sensibilidad del arte.