La Fiesta de la Manzana: 51º Aniversario de la Romería-Ofrenda de Valleseco a la Encarnación

Más de medio siglo de historia, tradición, solidaridad y devoción se darán cita este sábado, 4 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en Valleseco con motivo del 51º Aniversario de la Romería-Ofrenda a Nuestra Señora de la Encarnación, conocida popularmente como Fiesta de la Manzana.

Romería-Ofrenda a Nuestra Señora de la Encarnación de Valleseco

Fiesta de Interés Turístico Regional

Esta celebración fue declarada en 2011 Fiesta de Interés Turístico Regional por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. La romería mantiene vivo el espíritu solidario que la vio nacer en 1974. Ese año un grupo de jóvenes del barrio de Zumacal, ataviados con trajes típicos, llevó panes y manzanas en cestas para honrar a la Virgen de la Encarnación, copatrona de Valleseco.

Impulsada entonces por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, la iniciativa tuvo desde sus inicios un carácter benéfico, destinando las ofrendas a centros sociales. Con el paso de los años, todos los barrios del municipio se sumaron a la tradición, incorporando carretas cada vez más vistosas, música folclórica y bailes tradicionales.

La imagen de la Virgen, que en los primeros años recibía las ofrendas en el interior del templo, pasó al pórtico en 1977, configurando la estampa que hoy forma parte del imaginario colectivo de Valleseco.

Se trata de uno de los actos de mayor participación y más esperados de las fiestas de la copatrona, que este año estará guiada por Kiko Barroso y Cathaysa González. Ellos han ideado un espacio lleno de recetas e ingredientes para acompañar la presentación de la romería vallesequense.

Cartel de la Romería-Ofrenda a Nuestra Señora de la Encarnación de Valleseco

Programa del acto del sábado 4 de octubre

La romería-ofrenda dará comienzo a las 18:30 horas con la salida de la comitiva de carretas alegóricas cargadas de productos de la tierra. El desfile estará encabezado por la carreta del Ayuntamiento de Valleseco, seguida por la del Club de la Tercera Edad, y a continuación las de los barrios del municipio en este orden: Unión Troscán, El Lomo, Valsendero, Barranquillo Lanzarote, Barranquillo y Zamora, Barranco La Virgen, Zumacal, Lanzarote, Madrelagua y El Recinto, que cerrará la romería.

Desde la concejalía de Festejos, que coordina el edil, Pacuco Rodríguez Vega, prevé la participación de 6.000 personas este sábado, donde los diferentes pagos del municipio portal los mejores productos de la tierra, agrícolas, ganaderos y no perecederos, para llevar ante los pies de La Encarnación a beneficio de centros y ONGs de Gran Canaria.