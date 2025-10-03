La Fiesta de la Manzana: postres, sidra, fabada, música y humor este domingo en Valleseco

Feria de artesanía, degustación de productos asturianos, puestos de manzanas y sidras, procesión de la Virgen de La Encarnación, actuaciones musicales y de humor este domingo en Valleseco

60 kilos de fabes, 30 de panceta, 30 de chorizos, 20 de morcilla, 20 de queso y otros tantos kilos de chorizo a la sidra conforman el plató principal de la degustación que estará acompañada de ricos postres de manzanas de los pasteleros de Pastelería Reyes. Será este fin de semana en la Fiesta de la Manzana de Valleseco. Una cita obligada de las fiestas en honor a La Encarnación.

Valleseco celebra este domingo el día grande de las Fiestas de la Encarnación y de La Manzana

Manzanas y procesión

El municipio de Valleseco vivirá este primer domingo de octubre su jornada más especia. Será con la celebración del día grande de las Fiestas de La Encarnación y de La Manzana. La fiesta se desarrollará en torno a la Iglesia de San Vicente Ferrer, donde desde primera hora de la mañana abrirá la Feria de Artesanía, con stands de productos locales, venta de manzanas y sidras recientemente galardonadas en los premios SIGSA 2025.

La jornada incluirá además la Función Religiosa, con la participación del Coro Parroquial de San Roque de Firgas, y la posterior procesión de la Virgen de La Encarnación.

Procesión de La Encarnación en Valleseco

Sabores asturianos y postres de manzana

El público podrá disfrutar de una gran degustación de productos asturianos. Incluirá 60 kilos de fabes, 30 de panceta, 30 de chorizos, 20 de morcilla, 20 de queso y chorizo a la sidra. Todo ello acompañado de postres elaborados con manzanas por los pasteleros de Pastelería Reyes.

Esta propuesta gastronómica, elaborada con la colaboración de Tito Santana, Panificadora Hermanos Pérez y Pastelería Reyes, tendrá un precio simbólico de 3 euros, destinado íntegramente a la Fundación Canaria Pequeño Valiente.

Música, humor e infancia

La programación continuará desde las 14:00 horas con una tarde noche de música y humor en directo. Sobre el escenario actuarán Furia Joven, Los Lolas y, a partir de las 20:00 horas, el humorista Maestro Florido. Culminará el espectáculo “Amalgama”, a cargo de la Banda de Música de Teror y la Parranda de Teror.

La fiesta también tendrá espacio para el público menudo. Habrá actividades infantiles en los alrededores de la plaza a partir de las 16:00 horas.

Con esta completa programación, Valleseco invita a la vecindad y visitantes a disfrutar de su día grande, una jornada donde tradición, gastronomía, música y solidaridad se dan la mano en el corazón del municipio.