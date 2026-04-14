Final Four, ACB y fútbol canario: semana grande en ‘Todo Goles Radio’

El programa de la Radio Canaria retransmite, desde el miércoles y hasta el domingo, los partidos de La Laguna Tenerife, UD Las Palmas, CD Tenerife, Dreamland Gran Canaria y Las Palmas Atlético

La Laguna Tenerife recibe este miércoles al Galatasary turco en el Santiago Martín

‘Todo Goles Radio’ regresa esta semana a la Radio Canaria con una intensa programación deportiva para acercar a la audiencia las grandes citas del fútbol y el baloncesto con sello canario, con especial protagonismo la serie de cuartos de final que disputan este miércoles La Laguna Tenerife y Galatasaray por una plaza en la Final Four.

Dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, el programa también ofrecerá, entre el viernes y el domingo, los compromisos de la UD Las Palmas, CD Tenerife, Dreamland Gran Canaria y Las Palmas Atlético, además del partido de Liga ACB del conjunto aurinegro.

La Laguna Tenerife busca el pase a la Final Four

El miércoles 15 de abril, a partir de las 20:00 horas, se decide el pase a la Final Four de la Basketball Champions League en el tercer y último asalto de cuartos de final entre La Laguna Tenerife y Galatasaray. Un encuentro decisivo que tendrá lugar en el Pabellón Insular Santiago Martín y que se podrá seguir en directo en ‘Todo Goles Radio’ con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios técnicos de Fernando Llombet. El equipo ganador obtendrá el billete de ida para la Final Four, que se celebrará en Badalona los próximos 7 u 8 de mayo.

El viernes, la programación deportiva arranca a las 19:30 horas para contar la jornada 36 de Segunda División, con Juan Luis Monzón en la narración y la participación de Chus Trujillo en los comentarios. A las 20:00 horas, la UD Las Palmas recibe al CD Leganés en el Estadio de Gran Canaria, en un encuentro en el que los amarillos buscan regresar a los puestos de ‘play off’, a solo un punto, frente a un Leganés que pelea por mantenerse en la zona de ascenso.

Doblete de fútbol y baloncesto

El sábado se reanuda la emisión deportiva con doblete canario de fútbol y baloncesto. A las 17:00 horas comienza la cobertura de la jornada 33 de Primera Federación, que enfrentará a las 17:30 horas al CD Tenerife y el Arenas Club de Getxo en el Heliodoro. Una cita que estará narrada por Joaquín González, con José Barroso en los comentarios, y que será retransmitida a su vez en Televisión Canaria.

Le sigue, a las 19:00 horas, la emisión en directo de la jornada 27 de la Liga ACB. El Dreamland Gran Canaria recibe en el Gran Canaria Arena al Casademont Zaragoza, con la narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de Juan Antonio Enríquez.

El domingo, la La Radio Canaria abre la jornada deportiva desde las 11:00 horas con la cobertura de la jornada 32 del grupo 5 de Segunda Federación. En este primer tramo, Las Palmas Atlético visita al Getafe B, mientras que el Tenerife B recibe al CD Coria. Una intensa mañana que se completará con el seguimiento de los encuentros aún en juego de la jornada en Tercera Federación (grupo canario).

Ya por la tarde, desde las 18:00 horas, ‘Todo Goles Radio’ retoma la emisión para ofrecer la jornada 27 de la Liga ACB, con la visita de La Laguna Tenerife al Real Madrid Baloncesto. José Antonio Felipe, en la narración, y Fernando Llombet, en los comentarios, ponen el broche final a un intenso fin de semana dedicado al deporte en la Radio Canaria.