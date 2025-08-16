El evento reúne a 45 productores de 15 municipios de la isla

La Feria Km0 Gran Canaria abrió sus puertas este sábado en Fontanales, en el municipio grancanario de Villa de Moya, donde celebra su 31ª edición en la explanada del Colegio de Fontanales en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Fontanales celebra la 31ª Feria Km.0 Gran Canaria / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Este evento también se repetirá este domingo con una propuesta que combina gastronomía, tradición y un entorno único. El espacio luce un techo decorado con 2.000 paraguas de colores, que aportan sombra y se han convertido en un reclamo visual para visitantes y fotógrafo.

Productores de 15 municipios

La feria cuenta con la participación de 45 productores de 15 municipios de Gran Canaria, que han puesto a disposición del público una variada oferta de alimentos y elaboraciones de kilómetro cero, desde quesos y vinos hasta repostería artesanal y frutas de temporada.

Otro de los alicientes ha sido el servicio de transporte directo desde la Fuente Luminosa, en Las Palmas de Gran Canaria, disponible durante los dos días, con inscripción previa en la web www.km0grancanaria.com y un coste de 5 euros ida y vuelta.

Además, el Ayuntamiento de la Villa de Moya dispuso un circuito unidireccional alrededor de Fontanales con servicio gratuito de transporte interno, para que los visitantes puedan desplazarse cómodamente entre las zonas de aparcamiento y la feria.

En sus 31 ediciones, esta iniciativa reunió a más de 360 productores de todos los municipios y ha recibido la visita de más de 300.000 personas, reafirmando su papel como motor de dinamización económica, promoción de hábitos sostenibles y apoyo a quienes preservan el paisaje de la isla.