Del 10 al 16 de noviembre, las playas de Corralejo acogen un evento en el que participarán más de 200 cometistas

Corralejo se llena de colores al viento con la nueva edición del Festival Internacional de Cometas

El municipio de La Oliva acoge el 38º Festival Internacional de Cometas, en el que más de 200 cometistas de todo el mundo lanzarán sus coloridas cometas al vuelo en las playas de Corralejo y El Cotillo. El evento, dirigido a todos los públicos, es un encuentro señalado en la agenda municipal e internacional de noviembre.

Este viernes, el ayuntamiento de La Oliva ha presentado el evento junto con el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. Una cita internacional que trae nuevas actividades y talleres que combinan el atractivo turismo con la conciencia ambiental.

Entre las novedades de este año destacan que los asistentes podrán disfrutar de una jornada de astrociencia, circuito de drones FPV, parque de muñecos gigantes, así como la 1ª edición del Concurso de Pintura Rápida ‘Kitefestival’ entre otros actos. También se volverá a repetir el espectáculo nocturno de drones, que se celebrará los próximos 14 y 15 de noviembre a las 21:30 horas en el Muellito de Corralejo.

Un evento que sigue traspasando fronteras

Cartel de la 38º edición del Festival Internacional de Cometas

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destaca que «esta edición del Festival Internacional de Cometas demuestra cómo el evento traspasa, año tras año, las fronteras del municipio». Blanco resalta que el evento resalta también por «el entorno en el que se desarrolla, nuestras playas de Corralejo y El Cotillo». El alcalde subraya que en este evento «buscamos tener siempre la conciencia ambiental«.

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, puso en valor que el festival «contará con la presencia de guías ambientales, vallado perimetral, talleres ambientales, lanzaderas para fomentar la movilidad sostenible e incluso una novedad como los baños eco».

El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, resaltó el impacto económico y social de este encuentro. Solana señala que «el año pasado alcanzó los 6,7 millones de euros» y que este año «prevé llegar a casi 17 millones«.