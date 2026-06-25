Clavijo convoca una reunión con isleños en Venezuela porque hay «más dudas que certezas»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá telemáticamente este jueves con las entidades de canarios en Venezuela para evaluar las necesidades de ayuda porque, tras un primer contacto con 17 de las 22 asociaciones de isleños en el país, hay «más dudas que certezas».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá telemáticamente este jueves con las entidades de canarios en Venezuela para evaluar las necesidades de ayuda porque, tras un primer contacto con 17 de las 22 asociaciones de isleños en el país, hay «más dudas que certezas».

Reunión en presidencia del Gobierno para analizar la situación de Venezuela presidida por Fernando Clavijo. El presidente de Canarias ha suspendido toda su agenda para seguir de cerca la última hora / Presidencia del Gobierno

El viceconsejero de Presidencia autonómico y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha transmitido este jueves en declaraciones a los medios de comunicación la preocupación y tristeza por parte del Ejecutivo canario, que está haciendo un seguimiento de la información con las dificultades provocadas por la caída de las redes de comunicación tras los seísmos.

«Está siendo muy difícil poder tener información de primera mano y tras contactar con 17 de las 22 entidades canarias en Venezuela en principio nos transmiten que hay más dudas que certezas» acerca de la situación, ha indicado Cabello.

Reunión de urgencia para conocer la última hora

El presidente Fernando Clavijo ha convocado a las áreas de exteriores, seguridad y emergencias para hacer seguimiento a la situación y ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecer la colaboración y todos los medios necesarios que pueda aportar el Ejecutivo regional.

Además ha convocado una reunión a las 14:00 horas (09:00 en Venezuela) con las entidades que puedan conectarse para poder tener un diagnóstico de cuál es la situación.

Asimismo está prevista otra reunión para coordinar la ayuda con las federaciones canarias de islas (Fecai) y de municipios (Fecam), y también este jueves se va a convocar a la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias para poder coordinar toda la información.

Alfonso Cabello ha subrayado que aún continúa la fase de emergencia tras los terremotos y ha llamado a mantener la calma dentro de la situación de tensión, al tiempo que ha recordado que en Venezuela hay una comunidad de casi 70.000 canarios, la más importante de españoles, y también en las islas hay una comunidad de venezolanos «muy grande».

Justo en el epicentro del terremoto, en La Guaira, hay una comunidad canaria importante «y estamos esperando a tener un poco más de información», ha añadido Cabello, para insistir en pedir «prudencia». EFE

Comparecencia del Gobierno de Canarias