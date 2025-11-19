ES NOTICIA

El Gobierno de Canarias destina más de 4 millones de euros a obras de mejora en Fuerteventura

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El Gobierno de Canarias invierte en la mejora de tres infraestructuras, una en el municipio de Puerto del Rosario y dos en La Oliva

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, ha destinado 4’3 millones de euros para la ejecución de tres obras de mejora en Fuerteventura.

La consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha detallado que estas actuaciones «no solo mejoran la accesibilidad«, sino que también «permiten la recuperación de espacios deteriorados«. De León añadió que «posibilitan la generación de nuevas experiencias turísticas porque facilitan el disfrute del paisaje y de los entornos urbanos».

El municipio de Puerto del Rosario acoge una de las tres intervenciones, con las obras de la Avenida Bulevar Primero de Mayo, con coste de 1.280.000 euros. Por otro lado, el municipio de La Oliva acapara las dos actuaciones restantes, con las obras ‘Sendero litoral, adecentamiento medioambiental y accesibilidad del frente marítimo de Corralejo’ por un montante de 1.714.335 euros; y el ‘Acondicionamiento y reforma de la vía y espacios públicos en la Avenida Juan Carlos I’, con una dotación económica de 1.351.027 euros.

