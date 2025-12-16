ES NOTICIA

Gran Canaria cierra 2025 con 171 rodajes y 110 millones de euros de inversión

RTVC / EFE

La isla de Gran Canaria registra un aumento de producciones audiovisuales y rodajes en 2025, generando así, más de 5.200 empleos técnicos y de servicio y 110 millones de euros

Gran Canaria ha acogido durante 2025 un total de 171 rodajes de largometrajes, series, piezas de animación, documentales y anuncios publicitarios, que han supuesto una inversión de 110 millones de euros, según informó este martes el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Estas cifras representan un aumento de 24 rodajes y 20 millones de euros más que en 2024, consolidando el crecimiento del sector audiovisual en la isla, una apuesta de la corporación insular para diversificar la economía local y generar empleo.

Según Morales, las producciones realizadas en Gran Canaria generaron 5.225 puestos de trabajo técnicos y de servicio.

Gran Canaria como plató natural

El presidente del Cabildo subrayó que los rodajes se han distribuido por casi todos los municipios de la isla, lo que reafirma a Gran Canaria como un “plató natural” y garantiza que el impacto económico llegue a diferentes localidades.

Morales también destacó la importancia de mantener la coordinación con los 21 municipios de la isla para optimizar los beneficios de la actividad audiovisual.

