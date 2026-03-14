Durante el acto de Distinciones se puso en valor el papel de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y bienestar de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria celebró su 113 aniversario en un acto que congregó a personalidades de la isla, homenajeadas por su contribución social, cultural, científica, deportiva y solidaria a la isla.

Por tanto, durante el acto se puso en valor el papel de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y bienestar de Gran Canaria.

Imagen cedida Cabildo de Gran Canaria.

Adversidad e incertidumbre

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apeló este viernes a la unidad ante la adversidad y la incertidumbre. Un total de 19 personas, instituciones y colectivos fueron reconocidos por dedicar su tiempo a mejorar la vida de los gran canarios.

Entre los reconocimientos se encuentran los títulos de Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos y los premios Can de las Artes y de las Ciencias, además de los Roque Nublo en sus distintas categorías.

Hijos predilectos

Entre los Hijos Predilectos, el periodista Juan Francisco Fonte, cronista de la información marítima y portuaria durante más de seis décadas. El título de Hija Adoptiva recayó en la activista vecinal María de los Ángeles Sánchez, afincada en la isla desde hace medio siglo.

En el ámbito cultural, el Can de las Artes distinguió al cineasta Félix Sabroso y al escultor Félix José Reyes, mientras que el Can de las Ciencias reconoció al Centro Espacial de Canarias (INTA) y al oceanógrafo Alonso Hernández, profesor de la ULPGC y experto en la Corriente de Canarias.

Premios Roque Nublo

Los premios Roque Nublo distinguieron en el ámbito social a Down Las Palmas y Grupo Envera; en el económico a Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas y a la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas.

En cuanto al deportivo, al entrenador Sergio Miguel Camarero y a la Federación de Vela Latina Canaria de Botes; en el folclórico a la artesana Blanca Rosa Sosa y a la Asociación La Salle del Auto de los Reyes Magos de Agüimes; y en el turístico a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y a la carrera The North Face Transgrancanaria. En solidaridad internacional se reconoció a Josefa Milán (Fefina) y a Francesca Albanese, relatora especial de la Naciones Unidas para los Territorios Palestinos.