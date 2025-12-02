El Cabildo activa 500.000 euros para descuentos directos y aprueba ayudas al sector de la moda de autor

El Cabildo de Gran Canaria aprobó las bases del Programa de Bonos Consumo, una medida que busca incentivar las compras en el comercio minorista. El programa cuenta con 500.000 euros y permite adquirir bonos de 50 euros pagando solo 25. El Cabildo subvenciona la mitad para dinamizar las zonas comerciales y apoyar el empleo.

Imagen de archivo | Cabildo de Gran Canaria

La consejera Minerva Alonso explicó que el programa se ajustará al periodo más crítico para el sector. “Los comerciantes nos trasladaron que el periodo más crítico es el segundo trimestre del año”, señaló. Por ello, el Cabildo lanzará los bonos entre marzo y junio, cuando más cae la actividad.

Funcionamiento de los bonos

El sistema se gestionará mediante una plataforma digital dirigida por la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Cada persona podrá comprar hasta cuatro bonos, lo que supone 100 euros de ahorro total. Los bonos se usarán mediante códigos QR en los comercios adheridos durante el periodo de vigencia.

Los establecimientos deberán inscribirse en la plataforma y cumplir los requisitos. Solo podrán participar autónomos, microempresas y pequeños comercios con actividad en Gran Canaria. La medida pretende estimular la demanda y fortalecer la competitividad del comercio local.

Apoyo al sector creativo

El Consejo de Gobierno aprobó también subvenciones para la moda de autor dentro del programa Gran Canaria Moda Cálida. Esta línea cuenta con 170.000 euros para impulsar nuevas marcas, consolidar empresas y modernizar talleres textiles.

Las ayudas incluyen tres líneas de actuación: emprendimiento, proyección empresarial e inversiones para la reindustrialización. Las subvenciones cubrirán hasta el 100 % de los gastos, con topes de 5.000 euros en las líneas 1 y 2 y 10.000 euros en la línea 3.

La Cámara de Comercio actuará como entidad tramitadora para distribuir los fondos. Podrán solicitar las ayudas diseñadores y pymes que cumplan los requisitos. El Cabildo quiere reforzar un sector estratégico que combina creatividad, artesanía y producción local. La consejera destacó la importancia de esta industria. El comercio y la moda de autor aportan empleo, identidad y actividad económica.