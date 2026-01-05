El Club Voleibol Guaguas afronta el reto más grande de su historia al recibir en el Gran Canaria Arena al Perugia, campeón de Europa y del mundo

El Guaguas busca sumar ante el Perugia, campeón de Europa y del mundo / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas afronta este miércoles el partido “más importante” de la historia del club al recibir al Sir Sicoma Monini Perugia italiano, campeón de Europa y del mundo, ante el que buscará sumar al menos un punto en una jornada muy especial para los amarillos en el Gran Canaria Arena.

Confianza ante el campeón del mundo

El presidente del conjunto grancanario, Juan Ruiz, ha puesto en valor este lunes en rueda de prensa la llegada por primera vez del campeón del mundo de voleibol a Gran Canaria, recordando que los italianos son el rival que copa el primer puesto del top mundial, aunque ha asegurado que “no es imposible” hacerles daño en la pista.

Para ello, todo el equipo “tiene que jugar bien” y competir hasta el último momento ante un rival que “está acostumbrado a jugar duro cada semana” y que octuplica el presupuesto del Club Voleibol Guaguas con los mejores jugadores del mundo en su plantilla.

Con la confianza y la ilusión por las nubes, Ruiz ha resaltado que si el Guaguas “juega muy bien puede ganar a cualquier equipo del mundo”, y ha mostrado su gratitud ante la buena entrada que se espera este miércoles en el Gran Canaria Arena, declarado día del club por los amarillos.

El Guaguas no tiene techo

Para el líbero del CV Guaguas Unai Larrañaga es evidente que existe “bastante diferencia” entre ambos clubes, pero ha apelado a saber aprovechar “los bajones” del Perugia y a estar al cien por cien para poder “plantar cara” al vigente campeón de la Liga de Campeones.

El gallego ha destacado que el Club Voleibol Guaguas “no tiene techo” y ha recordado que viene “cumpliendo todos los objetivos” en Liga de Campeones, al clasificar a la fase de grupos, y en Supercopa de España y Superliga Masculina, por lo que la victoria ante los italianos sería la guinda a un año que “está yendo como debe”.

Tomas Rousseaux conoce bien la liga italiana y al Perugia tras su paso por el Gi Group Monza y por el Valsa Group Modena en la temporada 2022/2023, por lo que ha avisado que, junto a él, existen jugadores en la plantilla que son capaces de plantar cara a los campeones del mundo e incluso dar claves al entrenador, Sergio Miguel Camarero.

La afición, pieza clave

El duelo ante el Sir Sicoma Monini Perugia llega tras la derrota de los canarios en la primera jornada de la fase de grupos ante el Berlín Recycling Volleys, un partido que “dolió muchísimo” y que le da todavía más importancia al encuentro ante los transalpinos, ha asegurado Juan Ruiz.

Con el objetivo de ser segundos en la fase de grupos y “llegar lejos”, Ruiz ha apelado a apoyar al Club Voleibol Guaguas este miércoles y a “valorar que es el único club de Canarias en la élite mundial”, por lo que ha animado a los amantes del deporte a presenciar el duelo entre canarios e italianos.

A la afición se ha dirigido también Rousseaux, que ha asegurado que es “clave” para impulsar a un conjunto amarillo, que no debe pensar quién está al otro lado de la red: “No importa si es Perugia, Berlín o Praga, es un partido de Liga de Campeones”.