ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

2-3| El Guaguas gana en Praga y accede a los octavos de final de Champions

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El equipo canario pasa de ronda como segundo de grupo en la máxima competencia internacional

El Guaguas se impuso por 2-3 al VK Lvi Praga, un resultado que, unido a la victoria de Perugia por 0-3 ante el Berlín, clasifica al equipo canario para los octavos de final de la Liga de Campeones por el coeficiente de sets ganados entre perdidos (0,857 para el Guaguas y 0,833 del conjunto alemán).

2-3| El Guaguas gana en Praga y accede a los octavos de final de Champions/ Imagen del CV Guaguas

El club canario se clasifica como segundo de grupo en la máxima competición internacional con 8 puntos al igual que los alemanes.

Un inicio positivo para el Guaguas

Los jugadores del equipo grancanario empezaron con determinación y el protagonismo de sus centrales Hélder Spencer y Martín Ramos en la faceta anotadora, un arreón inicial (6-10) que obligó al argentino Juan Manuel Barrial a recolocar piezas en un VK Lvi Praga al que se le acumularon los problemas con la entrada en combustión de Nico Bruno y Osmany Juantorena (9-13).

Los locales fortalecieron su recepción y entonaron a David Kollátor en zona 2 (14-15), pero la reacción quedó en estéril tras un mal saque de Lucas Conde, ex del Guaguas, y un fallo en el remate de Pablo Crer (15-18).

La pequeña brecha lastró al Praga, que sucumbió el primer set tras dos saques directos de Augusto Colito y un penalti rematado por Tomas Rousseaux después del misil del opuesto puertorriqueño (18-25).

Imagen del CV Guaguas

La contundencia de la primera manga no amilanó al Praga, que encontró en los argentinos Lucas Conde y Pablo Crer la vía para dañar a los amarillos (5-3), que siguieron encadenando errores no forzados que obligaron a Sergio Miguel Camarero a pedir concentración y tranquilidad en el tiempo muerto (14-11).

La charla técnica le vino bien a un Guaguas que empezó a coleccionar buenas defensas y los puntos de Colito, Bruno y Spencer con el saque directo (16-18), un parcial que hizo usar a Barrial sus dos tiempos muertos en apenas tres puntos.

La igualdad se hizo latente en un desempate que desequilibraron los continuos fallos al saque de los checos y una jugada en la que Ramos fue sacador, defensor y colocador para el remate de su compatriota Bruno (28-30).

Una épica final aseguró el pase a octavos

El conjunto checo no se dejó llevar por el resultado y aumentó la intensidad para sorprender al Guaguas con la entrada del argentino Miguel Balagué, que se sumó a sus compatriotas Crer y Conde en labores ofensivas (12-9). Remaron a contracorriente los visitantes e incluso llegaron a empatar (20-20), pero los bloqueos de Nikačević y el ‘block out’ de Balagué dieron alas a los locales (25-21).

El golpe moral provocó una caída en el juego del equipo grancanario, lo que ayudó a los locales a instalar un demoledor 11-3 tras una exhibición al saque de Lucas Conde. El receptor, Pablo Crer y Manuel Balagué comenzaron a castigar a un Guaguas sin Osmany Juantorena en pista, que veía cómo se le escapaba el pase a octavos de final de la Liga de Campeones (18-10).

Imagen del CV Guaguas

Los pupilos de Camarero remaron con el impulso de Colito y Nico Bruno (19-14), pero la defensa local, con un gran Milan Moník, y la firmeza de un excelso Conde fueron suficientes para doblegar a un Guaguas que necesitaba ganar el quinto set para mantenerse vivo en la Liga de Campeones (25-19).

El trío Conde, Crer y Balagué siguió siendo demasiado castigo para el Guaguas, que se veía impotente ante el caudal ofensivo de los argentinos, líderes de la primera gran brecha del desempate (9-6), pero los amarillos tiraron de épica y de oficio para arrancar un parcial de 0-5 (9-11).

El Praga intentó romper la dinámica del Guaguas, pero Nico Bruno avivó la única esperanza de seguir en Liga de Campeones (11-15).

El Guaguas ya se encuentre entre los 11 mejores del continente europeo y se enfrentará al Montpellier francés en la próxima ronda de la CEV Champions League.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Última hora sobre la búsqueda de Airam Concepción en La Palma

La patronal canaria critica la falta de consenso en la subida del SMI: “La línea está en el diálogo”

Condenado a tres meses de prisión por ofrecer tratamientos estéticos sin titulación médica en Fuerteventura

Registran el tercer enjambre sísmico en el Teide en la última semana

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra en su casa en Sandringham por su relación con el caso Epstein

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026