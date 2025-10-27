La carrera ilegal se produjo en una carretera del pueblo de Mala, en el municipio de Haría

Informa: Salvador Cruz / Laura Piñeiro

La rápida difusión de un vídeo viral en el que se observa a dos conductores realizando una temeraria carrera ilegal en el pueblo de Mala, en el municipio lanzaroteño de Haría, ha puesto en alerta a la Guardia Civil. En el vídeo se observa a dos turismos, uno de color azul y otro de color amarillo, circulando a alta velocidad por la vía y realizando maniobras imprudentes.

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lanzarote investiga la identidad de los conductores. Se podrían enfrentar a presuntos delitos contra la seguridad vial por exceder los límites de velocidad, invadir el carril contrario y por realizar un adelantamiento prohibido y temerario.

A pesar de que en el vídeo no se pueden reconocer con claridad las matrículas de ambos vehículos, las modificaciones estéticas que presentan ambos vehículos pueden facilitar su identificación. Los dos conductores podrían enfrentarse a una pena de hasta 600 euros, la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir o una pena de prisión.