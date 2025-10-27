ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Guardia Civil investiga a dos conductores por realizar una carrera ilegal en Lanzarote

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La carrera ilegal se produjo en una carretera del pueblo de Mala, en el municipio de Haría

Informa: Salvador Cruz / Laura Piñeiro

La rápida difusión de un vídeo viral en el que se observa a dos conductores realizando una temeraria carrera ilegal en el pueblo de Mala, en el municipio lanzaroteño de Haría, ha puesto en alerta a la Guardia Civil. En el vídeo se observa a dos turismos, uno de color azul y otro de color amarillo, circulando a alta velocidad por la vía y realizando maniobras imprudentes.

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lanzarote investiga la identidad de los conductores. Se podrían enfrentar a presuntos delitos contra la seguridad vial por exceder los límites de velocidad, invadir el carril contrario y por realizar un adelantamiento prohibido y temerario.

A pesar de que en el vídeo no se pueden reconocer con claridad las matrículas de ambos vehículos, las modificaciones estéticas que presentan ambos vehículos pueden facilitar su identificación. Los dos conductores podrían enfrentarse a una pena de hasta 600 euros, la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir o una pena de prisión.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

RSD Alcalá vs CD Tenerife: horario, alineaciones y minuto a minuto | Copa del Rey 25-26

El Cabildo de La Gomera contará en 2026 con un presupuesto de 82’7 millones de euros

Álvaro Cervera alineará en Alcalá a un Tenerife diferente al habitual

El Gobierno impone una multa de 12,1 millones a Unelco por el apagón en La Gomera en 2023

Los Llanos de Aridane entrega un vestido de sedas del siglo XIX a la Virgen de las Nieves

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025