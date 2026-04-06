Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la costa de Tenerife

Salvamento Marítimo recupera el cadáver tras un aviso por el avistamiento de un cuerpo a 300 metros de la costa tinerfeña

Los efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cuerpo de una persona en la costa de Santiago del Teide, Tenerife. Los servicios de emergencia recibieron la alerta tras divisar el cadáver a 300 metros de la orilla. Una embarcación trasladó los restos hasta Playa San Juan para iniciar los trámites judiciales pertinentes.

Salvamar de Salvamento Marítimo / Salvamento Marítimo

El Centro de Coordinación recibió un aviso urgente durante la jornada de este lunes. La alerta informaba sobre la presencia de un cuerpo flotando cerca de la costa. Las autoridades activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para el rescate.

Operativo de rescate en el mar

Una moto de agua de socorrismo de playas llegó primero al punto indicado. Los socorristas aseguraron el cuerpo antes de la llegada de las unidades mayores. Esta rápida intervención facilitó las labores posteriores de recuperación en el agua.

La embarcación Salvamar Menkalinan asumió finalmente la custodia de los restos mortales.