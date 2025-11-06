El grupo palestino agradece el apoyo de Turquía y plantea entregar la administración del enclave a un comité independiente

Altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se reunieron en Estambul con el jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, en un encuentro que refuerza la mediación de Turquía en el conflicto de Gaza. La cita se celebró pocos días después de que el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, mantuviera conversaciones con representantes del grupo armado palestino para revisar la evolución del alto el fuego con Israel.

El jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, en una imagen de archivo | Europa Press / Xin Hua

La delegación de Hamás, encabezada por Jalil al Haya, informó que ambas partes discutieron la continuación de los ataques israelíes en zonas ocupadas, el cierre de los pasos fronterizos y la reconstrucción de la infraestructura del enclave.

Compromiso de Hamás con la tregua

El grupo reafirmó su disposición a mantener el alto el fuego e incluso a transferir la administración de Gaza a un comité palestino independiente. Hamás expresó su agradecimiento a Turquía por su papel como mediador y subrayó la importancia del apoyo político y diplomático de Ankara.

El presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró el lunes que Hamás está decidido a cumplir el acuerdo alcanzado con Israel bajo la propuesta de Estados Unidos. También destacó el papel de los países árabes y musulmanes en la futura reconstrucción de Gaza, devastada tras la ofensiva israelí iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Erdogan advirtió, no obstante, que el “historial de Israel” en el cumplimiento de acuerdos “es muy pobre”, y denunció que más de 200 civiles han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras continúan los ataques y la ocupación en Cisjordania.