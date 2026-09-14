El club teldense, Harimaguada, se proclama subcampeón de los playoff por el título de Segunda Categoría

El Harimaguada logra el ascenso a Primera Categoría de Bola Canaria / Telde Ciudad Deportiva

El concejal de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana Caballero, felicita al Harimaguada por su brillante ascenso a la Primera Categoría de Bola Canaria, después de lograr un meritorio segundo puesto en los play off por el título de la Segunda Categoría.

La fase decisiva, organizada por la Federación Insular de Gran Canaria de Bola Canaria, reunió en las canchas del Club del Carmen, en Arguineguín, a los cuatro equipos que aspiraban a conseguir una de las dos plazas de ascenso a Primera Categoría: Santa Margarita, Harimaguada, La Ciel y Vivemoya.

El conjunto teldense protagonizó una destacada actuación al imponerse en las dos partidas disputadas, resultados que le permitieron acceder a la final por el título y asegurar, al mismo tiempo, su clasificación para la Primera Categoría y para la fase regional.

Finalmente, el Santa Margarita se proclamó campeón, seguido del Harimaguada, en segunda posición, mientras que La Ciel ocupó el tercer puesto y Vivemoya, el cuarto.

La bola canaria crece

Con este ascenso, el club teldense afrontará la próxima temporada con dos equipos en Primera Categoría, consolidando así la presencia y el crecimiento de la bola canaria de Telde en la máxima categoría de la competición.

Cristhian Santana Caballero, trasladó su felicitación a toda la familia del Harimaguada y destacó que “este ascenso es el resultado del trabajo y la ilusión de jugadores, cuerpo técnico, directiva y todas las personas que forman parte del club”. Asimismo, señaló que “es una magnífica noticia para el deporte teldense que el Harimaguada vaya a contar la próxima temporada con dos equipos en Primera Categoría. Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y poner en valor este importante logro, que demuestra una vez más el gran nivel de nuestros clubes y deportistas”.