Hecansa estrena nueva imagen: «más dinámica, colorista y actual»

Una de sus creadoras, recién graduada en Diseño de la Universidad de La Laguna, explicó este viernes que se trata de una «imagen minimalista, más alegre y con una estética mucho más cercana»

Una nueva imagen de marca, más dinámica, colorista y actual, identifica desde ahora a los Hoteles Escuela de Canarias y la empresa que los gestiona, Hecansa, para reforzar su presencia en el mercado y en la mente de clientes y sectores productivos, según se ha anunciado este viernes.

Nueva imagen corporativa de Hecansa. EFE. Ángel Medina G.

La ha dado a conocer públicamente su creadora, la joven originaria del municipio grancanario de Telde Paula Reyes, en una rueda de prensa donde ha relatado cómo desarrolló el proyecto de renovar la cara de la compañía hasta llegar al producto final, siendo todavía estudiante de último curso del grado de Diseño Gráfico, junto a una compañera ausente en esta ocasión, Nerea Díaz.

Dos sintéticos personajes que se abrazan sujetándose de los hombros, simbolizando la colaboración entre el mundo educativo y el tejido productivo, imprescindible para alcanzar con éxito la meta última de Hecansa: insertar en el sector profesional del turismo a los alumnos que forma combinando conocimientos y práctica, conforman el centro del nuevo logotipo.

Que «rompe con el anterior», mas estático y arbitrario, buscando ofrecer, según ha explicado Paula Reyes, «una estética más alegre y cercana» en la que se refuerza el color como factor llamativo y diferenciador.

Verde y azul

Siendo, de hecho, el color un instrumento que se emplea para singularizar los distintos elementos que forman parte de la estructura de Hoteles Escuela de Canarias, identificando con el verde sus establecimientos con sede en la provincia de Las Palmas y con el azul a los de la de Santa Cruz de Tenerife.

Y señalando con precisión de cuál de esos establecimientos se trata, mediante el uso de tonos de azul o de verde más claros o más oscuros, conforme a qué hotel en concreto se hace referencia, ha añadido su autora, ya graduada en Diseño Gráfico.

Una titulación que estaba aún terminando de estudiar cuando decidió asumir el reto de hacer un trabajo para el mercado real, junto a más estudiantes que, como ella, cursaban su último año de Diseño Gráfico en la Universidad de La Laguna, cuya cooperación recabó para transformar su marca a partir de julio de 2024 en la propia Hecansa.

Renovación completa

Empeñada en los últimos años, según ha expuesto su consejera delegada, Paola Pasencia, en acometer «una renovación completa» que actualizara su oferta formativa, ampliada con la creación de una nueva especialidad de Formación Profesional dual intensiva añadida a los estudios universitarios que ya ofrecía, pero también sus instalaciones y hasta sus estrategias de comunicación e información.

En pos de mostrarse al público como «una empresa moderna, accesible y que forma a profesionales de éxito», ha afirmado.

El resultado de ese proyecto, en lo que a imagen gráfica se refiere, es ya una realidad que recuerda en qué cadena se alojan los usuarios de los hoteles que, a la vez, son centros educativos de Hecansa, en los productos de cortesía que reciben y otros elementos de su entorno, pero también los documentos y edificios que tenga relación con la empresa