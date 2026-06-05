El espectáculo central del Festival La Isla de Mi Vida, que se celebró el 29 de mayo en la capital grancanaria, se emitirá este sábado 6 de junio, a las 23.55 horas

Televisión Canaria revivirá el espectáculo ‘Attindamana, El sonido de un pueblo, el latido de una isla‘, enmarcado en el Festival La Isla de Mi Vida que se celebró el pasado 29 de noviembre en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de los actos programados por el Día de Canarias. El homenaje musical a los 21 municipios de Gran Canaria se emitirá este sábado 6 de junio a las 23.55 horas.

‘Attindamana’, promovido por el Cabildo de Gran Canaria, es un espectáculo músico-teatral de gran formato que convierte la identidad de la isla en una experiencia viva, compartida y emocional.

Inspirado en la figura de Attindamana, la princesa aborigen que unió a los diferentes clanes bajo una misma visión, este proyecto recupera ese espíritu para llevarlo al presente, integrando los 21 municipios en una sola voz.

Sobre el escenario, más de 500 artistas, entre la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, solistas, coros, agrupaciones y músicos de toda la isla, dan forma a un viaje sonoro que recorre el territorio de la cumbre al mar, conectando historia, paisaje, tradición y creación contemporánea.

Cada pieza nace de la memoria de un lugar, de sus oficios, sus sonidos y su gente, construyendo una cartografía musical inédita que no solo se vive en el momento, sino que permanece. El proyecto va más allá del espectáculo para convertirse en un acto de identidad colectiva, una apuesta por la cultura como espacio de encuentro, de creación compartida y de futuro.

Con la emisión de esta propuesta musical, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la identidad y las producciones desarrolladas en las Islas, ofreciendo contenidos desde una perspectiva contemporánea y universal.