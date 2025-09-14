Herido tras la salida de vía del vehículo en Valle Gran Rey

El afectado sufrió un traumatismo en el tórax de carácter moderado tras colisionar contra una vivienda

Un hombre ha resultado herido este domingo tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la GM-1, en la zona de El Picacho, en Valle Gran Rey. Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:10 horas, cuando el CECOES recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo. Este había colisionado con la fachada de una vivienda y se había precipitado por un barranquillo. Por ello, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado. Este presentó un traumatismo en el tórax de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.