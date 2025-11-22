El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó traumatismos de carácter moderado

Imagen archivo RTVC.

Un hombre ha resultado herido este sábado tras producirse la colisión entre dos vehículos en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Herido en Tenerife

El suceso se produjo sobre las 13:56 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos liberaron al afectado. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, que presentó traumatismos de carácter moderado, y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Policía Local instruyó el atestado.