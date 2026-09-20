Herido un hombre de 50 años tras ser atropellado en Lanzarote

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentó un traumatismo de pronóstico moderado

Un hombre de 50 años ha resultado herido este domingo tras ser atropellado por un vehículo en la calle Triana, en Arrecife, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 09:45 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de pronóstico moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.