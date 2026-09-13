Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba un traumatismo

Un menor de 16 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar un turismo y una motocicleta en Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente de tráfico se ha producido a las 13.39 horas en la calle Tirma del citado municipio. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Por tanto, se le trasladó en ambulancia al Hospital Insular.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.