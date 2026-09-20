Ante las condiciones meteorológicas, el helicóptero de rescate del GES tuvo que aproximar al lugar a parte de su dotación para acercarse a pie al afectado

Un hombre herido ha tenido que ser evacuado este sábado en helicóptero del GES tras sufrir un accidente en el barranco Vizcaíno, en el municipio de Puntallana, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 12.00 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, sucedido en un lugar de difícil acceso. Por tanto, se activaron de inmediato los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Primeros auxilios

Ante las condiciones meteorológicas, el helicóptero de rescate del GES tuvo que aproximar al lugar a parte de su dotación para acercarse a pie al afectado. Así es que, se le prestó los primeros auxilios y trasladar por tierra al afectado junto con los bomberos hasta una zona accesible.

Una vez allí, el personal sanitario atendió al afectado, un hombre de 25 años que en el momento inicial de la asistencia presentó un traumatismo de pronóstico moderado. Finalmente, se completó su evacuación por el aire hasta el Hospital General de La Palma.