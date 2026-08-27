Televisión Canaria ofrece un nuevo episodio a las 22:10 horas dedicado a las huellas de la cultura china en el Archipiélago, desde las leyendas hasta los vínculos construidos en las últimas décadas

Televisión Canaria emite este viernes 28 de agosto, a las 22:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, la serie que explora la historia y la identidad de Canarias a través de personajes, lugares y episodios que permiten descubrir el Archipiélago desde nuevas perspectivas.

‘Identidades’ descubre las historias que unen a China y Canarias

El capítulo, titulado ‘China en Canarias’, propone un recorrido por las conexiones entre las islas y la cultura china, acercándose tanto a las leyendas y falsas pistas históricas como a los vínculos reales que se han construido entre ambos territorios a lo largo de las últimas décadas.

El programa recupera, entre otras historias, la figura de Sanmao, la escritora taiwanesa cuya vida quedó estrechamente ligada a Canarias y que encontró en las islas uno de los escenarios fundamentales de su trayectoria personal y literaria.

El episodio también pone el foco en la comunidad china en Canarias, sus comercios, familias y experiencias, para mostrar cómo sus historias y trayectorias forman ya parte del paisaje humano y social del Archipiélago.

Entrevistas, localizaciones y relatos visuales

A través de entrevistas, localizaciones y relatos visuales, ‘Identidades’ explora cómo Canarias ha sido históricamente un espacio de paso, encuentro y acogida, capaz de conectar territorios aparentemente lejanos a través de las experiencias personales, los intercambios culturales y los vínculos afectivos.

La serie está conducida por el músico y divulgador Benito Cabrera y por los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, que recorren en cada entrega distintas historias para acercarse a las múltiples formas en las que se ha construido la identidad de Canarias.

‘Identidades’, que se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible también en Canarias Play, establece un diálogo entre el pasado y el presente combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio de Canarias a todos los públicos.