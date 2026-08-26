La serie documental descubre a las 21:30 horas la historia de esta mujer de Güímar que renunció a emigrar a Venezuela por su hermano y acabó siendo Reina del Carnaval

Televisión Canaria emite este viernes 28 de agosto, a las 21:30 horas, un nuevo episodio de la serie documental ‘Madre’ que descubre la historia de Rosenda, una mujer de Güímar que representa a toda una generación de canarias que afrontaron la posguerra, la emigración, las pérdidas y las dificultades familiares con trabajo, sacrificio y una extraordinaria capacidad para seguir adelante.

Rosenda creció en un matriarcado marcado por la emigración. Su padre marchó al continente americano y, años después, la familia volvió a enfrentarse a la necesidad de separarse cuando varios de sus miembros emprendieron rumbo a Venezuela. En ese momento, Rosenda tomó una decisión que marcaría para siempre su vida: cedió su plaza en el barco a su hermano menor, evitando así que tuviera que cumplir el servicio militar de la época. Aquel gesto de amor y protección la dejó en Tenerife, lejos de su madre, a quien no volvería a abrazar en vida.

La nueva entrega de ‘Madre’ recorre algunos de los episodios más singulares y emotivos de su trayectoria vital. Entre ellos, el comienzo de su relación con su marido, Juan Miguel, a quien conoció cuando tenía apenas 17 años en un velatorio, o la pérdida de su segundo hijo, fallecido con tan solo tres meses. Un dolor que volvió a ponerla a prueba y del que consiguió reconstruirse para continuar formando una familia.

Rosenda, la mujer que cedió su destino por amor, este viernes en ‘Madre’.

Reina del Carnaval de Mayores

Rosenda fue madre por cuarta vez a los 40 años. En 2015, se coronó Reina del Carnaval de los Mayores de Santa Cruz de Tenerife, un reconocimiento que simbolizó su particular manera de entender la vida con alegría, optimismo y rodeada de su gente.

‘Madre’ no solo retrata vidas admirables; también cumple una función didáctica esencial. El programa, que conduce cada semana la periodista Alicia Suárez, se convierte en un vehículo de transmisión de valores como la fortaleza, la educación y el amor familiar.