La cadena ofrece a las 22:20 horas los cuatro últimos episodios de la serie, realizada íntegramente en Canarias

Televisión Canaria emite este jueves 27 de agosto, a las 22:20 horas, el segundo y último maratón de ‘Sal de mi Playlist’, la serie de ficción que llegó a la cadena autonómica tras convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma digital Canarias Play.

Televisión Canaria emite este jueves el segundo maratón de ‘Sal de mi Playlist’

La ficción, compuesta por ocho episodios de 30 minutos, entrelaza las historias de diez jóvenes que atraviesan momentos decisivos de sus vidas. Con Tenerife como escenario y la música como hilo conductor, la serie aborda temas como la juventud, la identidad y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Tras la emisión de los cuatro primeros episodios el pasado 20 de agosto, Televisión Canaria completa este jueves la serie con un maratón final de cuatro capítulos consecutivos, que permitirá a la audiencia conocer el desenlace de las historias de sus protagonistas.

Colaboración

‘Sal de mi Playlist’ es fruto de la colaboración entre Televisión Canaria y Glow Films Entertainment y representa una apuesta por la ficción producida en las islas y por el talento canario, tanto delante como detrás de las cámaras. El proyecto pone de manifiesto la capacidad de Canarias para desarrollar producciones de ficción con estándares de calidad a lo largo de todo el proceso creativo y de producción.

La serie continúa así su recorrido tras su paso por Canarias Play y su incorporación a la programación de Televisión Canaria, acercando al público una historia contemporánea, próxima y estrechamente vinculada a la realidad de las islas.