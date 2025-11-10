La Guardia Civil investiga a dos jóvenes por conducción temeraria en la carretera LZ-42 en Haría

Los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS) de Arrecife, en Lanzarote, iniciaron una investigación el 20 de octubre tras la difusión en redes sociales de un vídeo que mostraba una carrera ilegal entre dos vehículos. En las imágenes se observa una maniobra de adelantamiento temeraria que puso en peligro a otros conductores y afectó gravemente la seguridad vial.

Fotograma del vídeo difundido en redes sociales de la carrera ilegal en Haría, Lanzarote

Los agentes analizaron las grabaciones y lograron identificar el lugar y el momento exacto del suceso. Determinaron que los hechos ocurrieron el 19 de octubre, en el kilómetro 5 de la carretera LZ-42. Concretamente, dentro del término municipal de Haría, una vía que une Guatiza con Mala y cuya velocidad máxima es de 50 km/h.

Durante la carrera, ambos vehículos invadieron el carril contrario para evitar chocar con otro coche que circulaba por delante, lo que puso en grave riesgo la vida de su conductor.

Dos jóvenes investigados por conducción temeraria

Como resultado de las investigaciones, el 25 de octubre fueron identificados los dos conductores, varones de 26 y 30 años, quienes fueron informados de que se les investiga como presuntos autores de un delito de conducción temeraria.

Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, encargado de continuar con el procedimiento judicial.

Posibles sanciones

Según el artículo 380 del Código Penal, conducir con temeridad manifiesta y poner en peligro la vida o la integridad de las personas puede acarrear penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años. Estas sanciones aumentan si existe desprecio por la vida de los demás.

La Guardia Civil destacó la importancia de la colaboración ciudadana, que permitió localizar a los responsables de esta peligrosa conducta. Gracias a estas denuncias, la Agrupación de Tráfico refuerza su labor como garante de la seguridad en las carreteras de Lanzarote.