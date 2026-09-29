‘Ídolos de Tara’ visibiliza la violencia sexual en el empleo doméstico

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria abordará este martes a las 18:00 horas la especial situación de vulnerabilidad que afronta este colectivo feminizado

La reciente agresión sexual sufrida por una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAD), de Santa Cruz de Tenerife en uno de los domicilios que asistió, ha devuelto a la actualidad la situación de vulnerabilidad de este colectivo profesional. Se trata de una plantilla que registra, junto al de las camareras de piso, mayor porcentaje de feminización.

El programa de Igualdad de La Radio Canaria dedicará buena parte de su entrega de esta semana a conocer las particularidades de este caso que se une a otros ocho conocidos entre el personal de la empresa adjudicataria de este servicio en Santa Cruz de Tenerife. La representación de las trabajadoras, sin embargo, reconoce que es una realidad que se extrapola a cualquier otra ciudad española «dado que se trata de una de las formas de violencia estructural que también se basa en el ejercicio de poder y autoridad«, tal y como señala la responsable del programa y delegada de Igualdad de RTVC, Noemi Galván.

Noemí Galván, delegada de Igualdad en RTVC

Voz a las mujeres rurales

‘Ídolos de Tara’ también dará a conocer un proyecto sociocultural que ha recuperado la memoria de las mayores de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Bajo el título «Ellas cuentan: esta pasión comedida», el resultado es un documental que recoge la vivencia de un grupo de mujeres en ámbitos como la sexualidad y las relaciones. A través de una investigación antropológica, su responsable, Soraya Domínguez, ha construido un relato que recupera la memoria de unas mayores que se expresan sobre estos asuntos, como nunca antes habían hecho. El proyecto y posterior coloquio ha recalado ya en otras Islas y, próximamente, acudirá a La Palma. El programa también recogerá la charla de Noemi Galván con su responsable.

‘Ídolos de Tara’ se ocupa cada semana en La Radio Canaria de asuntos relativos a Igualdad y perspectiva de género