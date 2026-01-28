Una veintena de colectivos que agrupan a trabajadoras domésticas ha hecho un manifiesto para denunciar las situaciones de desprotección que viven en los domicilios

Las denuncias de dos ex trabajadoras del cantante Julio Iglesias, han dado visibilidad en las últimas semanas a la realidad que sufren las mujeres que se dedican al empleo doméstico. Eso, a pesar del archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha afirmado no ser competente para abrir procedimiento. Una veintena de colectivos, entre los que se encuentra Territorio Doméstico, han hecho público un manifiesto en el que denuncian que casos como el denunciado por estas trabajadoras no son puntales, sino una muestra de la violencia estructural que sufren.

Así lo ha trasladado en el espacio de igualdad de Buenos Días Canarias Rafaela Pimentel, integrante de este colectivo y trabajadora doméstica de origen dominicano. Pimentel ha afirmado que «las trabajadoras del hogar están desprotegidas y que ha sido la auto-organización la única herramienta para poner en la agenda la vulnerabilidad que sufren«.

Han trasladado su apoyo a esas denunciantes y recuerdan que la violencia sexual y los abusos laborales forman parte del día a día de muchas de estas trabajadoras. En este sentido, ha recordado la especial vulnerabilidad de muchas mujeres que aún están en situación irregular. Ha recordado que «una situación irregular dificulta presentar una denuncia con la que te juegas perder el empleo, ser señalada y no ser creída».

Canales de denuncia

Esta portavoz ha pedido que las empleadas domésticas puedan tener canales de denuncia discretos y seguros para que quienes decidan dar el paso se sientan protegidas. La dificultad para denunciar se ve agravada, tal y como ha explicado «por el hecho de que la relación laboral se desarrolla en el ámbito privado del domicilio», donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos.

Pocas estadísticas

Los estudios realizados por entidades como Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer revelan que el 49,2 % de las trabajadoras encuestadas afirman haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria. El 17,1 % asegura haber recibido proposiciones de naturaleza sexual y el 8,5 % dice haber sufrido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento. Esta violencia se incrementa en el caso de las trabajadoras migrantes. Tal y como revelan, las cifras de proposiciones de índole sexual se multiplican por cuatro.

Esta realidad no es ajena a las islas y ha afectado incluso a trabajadoras vinculadas a los Servicios de Ayuda a Domicilio. Fue el caso de varias trabajadoras que realizan esta labor en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El año pasado llegaron a denunciar públicamente estos hechos y a ponerlos en conocimiento de la Diputación del Común.