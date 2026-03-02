‘Ídolos de Tara’ trae el «Me Too» en el Ejército esta semana del 8M

El programa de igualdad de la Radio Canaria comparte mañana a las 18:30 horas testimonios de mujeres que se han jugado su carrera tras denunciar prácticas sexistas en el Ejército y la Guardia Civil

‘Ídolos de Tara‘, programa de Igualdad de la Radio Canaria dirigido por la delegada de igualdad de RTVC, Noemi Galván, presenta este martes 3 de marzo a las 18:30 horas un especial con el que se suma a la campaña «Nosotras Contamos» del Día Internacional de las Mujeres en RTVC.

El programa dará voz a dos mujeres que, han puesto el cuerpo en la defensa por la igualdad y la lucha contra el sexismo en el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En las últimas semanas, los testimonios de estas invitadas y otras mujeres han ido tomando protagonismo a raíz de la denuncia por agresión sexual que presentó una Policía Nacional contra el DAO, el Director Adjunto Operativo, de la Policía Nacional, que se vio obligado a dejar su cargo.

Lourdes Cebollero, retirada del Ejército

La primera de las invitadas será la capitana retirada del Ejército de Tierra Lourdes Cebollero. Hace algo más de una década denunció a un superior por permitir la entrada de mandos masculinos en el vestuario de las mujeres en el acuartelamiento en el que estaba destinada. Fue una denuncia de acoso por razón de sexo que finalmente fue archivada.

Esta capitana asegura que cuando una mujer denuncia «directamente se cava su tumba profesional». Denuncia que los protocolos «no han funcionado y se ha filtrado la identidad de las denunciantes, lo que acaba perjudicándolas». Fue precisamente lo que pasó en su caso, tras el archivo de la denuncia comenzó un calvario de denuncias hacia ella en la jurisdicción militar que han acabado con su carrera y con el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La capitana retirada, Lourdes Cebollero.

María Serrano, recientemente absuelta

La otra protagonista del espacio de igualdad de esta semana será la Brigada de la Guardia Civil María Serrano. Denunció las prácticas corruptas de mandos del SEPRONA en Sevilla y también en su caso se filtró su identidad. Se la acusó de denuncia falsa y justo la semana pasada ha logrado la absolución en un tribunal Militar, al reconocerse hechos probados todas y cada una de las circunstancias que había denunciado.

Serrano ha luchado durante años incluso desde el ámbito europeo para que se proteja a las personas que denuncian prácticas corruptas. Asimismo, ha logrado recientemente que se la reconozca oficialmente como denunciante de corrupción por la Autoridad Independiente, en virtud de la ley 2/2023 , de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.