«Nosotras contamos», lema de RTVC por el 8 de Marzo

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el grupo RTVC despliega desde hoy una campaña y contenidos específicos vinculados

RTVC comienza desde hoy su campaña corporativa por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el lema «Nosotras Contamos». La campaña consta de un spot corporativo, su adaptación a radio y contenidos específicos para redes sociales del grupo que se van a trasladar desde hoy a todos los soportes del grupo.

El spot ha contado este año con la participación de algunas de las mujeres que desarrollan su carrera profesional en distintos departamentos de la radio y televisión públicas que han sido tradicionalmente masculinizados o en los que la presencia femenina ha estado condicionada por la socialización. Esto ha motivado que muchas mujeres no vieran atractivo desarrollar una carrera en las disciplinas STEM, acrónimo que identifica (por sus siglas en inglés) a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.

Spot corporativo de RTVC por el 8M.

Un lema de reivindicación

El grupo RTVC traslada con su lema, «Nosotras contamos», una doble idea: la necesidad y obligación de seguir teniendo en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos, pero también la reivindicación del relato de las mujeres y de la propia actividad de un medio de comunicación.

Profesionales menos conocidas

El spot de este año vuelve a ser coral y contará con compañeras seleccionadas de ámbitos menos conocidos de la organización, como realización, operadoras de vídeo, sistemas, cámaras o continuidad, con representación de distintas islas.

En redes sociales se han preparado contenidos específicos desde el día 2, con piezas breves y un tono más desenfadado. En ellas, presentadoras y otras caras visibles de la cadena compartirán espacio con compañeras que desempeñan funciones menos visibles o mayoritariamente masculinizadas.

Un instante del rodaje del spot de RTVC de este 8M

En esta semana se reforzarán los contenidos vinculados a esta efeméride en todos los espacios de la casa. La campaña culminará el domingo con la emisión de la Luchada Institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, poniendo en valor la presencia y aportación de las mujeres en la cultura y el deporte de Canarias.